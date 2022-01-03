Під Києвом водій позашляховика розбив машину о паркани двох будинків

Досить серйозна ДТП сталася вдень 3 січня у селі Погреби на Київщині. Водій дорогого позашляховика на ходу влетів у паркан одразу двох приватних будинків.

Чи перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння, невідомо. За попередніми даними, внаслідок ДТП серйозних травм ніхто не отримав.

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На місці події працювали патрульні поліцейські, які склали щодо винуватця аварії адміністративний протокол.

Пробив паркани з обох боків дороги

Аварія сталася близько 15:00 у селі Погреби Броварського району Київської області.

Водій позашляховика не впорався з керуванням та виїзав за межі проїзної частини.

Велика машина протаранила паркан одного з будинків, після чого її відкинуло в іншому напрямку.

Закінчилися пригоди водія у другому бетонному паркані.

Судячи з відео з місця інциденту, автівка зазнала дуже серйозних пошкоджень. Від удару у неї фактично зруйнувало всю передню частину.

Керувати машиною після аварії було фактично неможливо, тому її завантажили на евакуатор та відвезли на місце стоянки.

Дивіться відео з місця аварії у Погребах під Києвом:

Останні ДТП на Київщині

Початок 2022 року у Київській області ознаменувався різким збільшенням кількості аварій з потерпілими. Так, 1 січня п'яний чоловік на BMW збив батька з дитиною. Після аварії він навіть не зупинився та поїхав на АЗС, аби заправитися та уїхати якомога далі. Зловмисника затримали.

Ще двох пішоходів збив під Києвом 19-річний житель села Гора. Він на своїй Skoda Fabia зніс чоловіків 51 та 54 років.