Під Києвом водій позашляховика розбив машину о паркани двох будинків
Джерело:"Київ оперативний"
Досить серйозна ДТП сталася вдень 3 січня у селі Погреби на Київщині. Водій дорогого позашляховика на ходу влетів у паркан одразу двох приватних будинків.
Чи перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння, невідомо. За попередніми даними, внаслідок ДТП серйозних травм ніхто не отримав.
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На місці події працювали патрульні поліцейські, які склали щодо винуватця аварії адміністративний протокол.
Пробив паркани з обох боків дороги
- Аварія сталася близько 15:00 у селі Погреби Броварського району Київської області.
- Водій позашляховика не впорався з керуванням та виїзав за межі проїзної частини.
- Велика машина протаранила паркан одного з будинків, після чого її відкинуло в іншому напрямку.
- Закінчилися пригоди водія у другому бетонному паркані.
Судячи з відео з місця інциденту, автівка зазнала дуже серйозних пошкоджень. Від удару у неї фактично зруйнувало всю передню частину.
Керувати машиною після аварії було фактично неможливо, тому її завантажили на евакуатор та відвезли на місце стоянки.
Дивіться відео з місця аварії у Погребах під Києвом:
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