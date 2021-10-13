Під Києвом затримали чоловіка, який з ножем пограбував дитину

34-річного жителя Бучі Київської області підозрюють у скоєнні розбою відносно школяра. Злочин стався у центрі міста 12 жовтня.

Про інцидент поліцейські дізналися від свідків. Заявники сказали, що дорослий чоловік погрожував ножем школяру, після чого на місце події виїхали патрульні.

Дивіться також У Дніпрі авто збило 11-річного школяра на переході: фото та відео з місця аварії

За кілька хвилин після нападу правоохоронці вже затримали ймовірного злочинця.

Забрав портфель

Зловмисником виявився нетверезий 34-річний житель Бучі. Чому саме чоловік вирішив напасти на дитину, невідомо.

Слідчі задокументували всі обставини події та відкрили кримінальне провадження щодо вчинення розбою.

Окрім слідчо-оперативної групи на місці події працювали також бійці групи реагування патрульної поліції та інспектори ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції.

Якщо судді визнають фігуранта справи винним, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Незабаром правоохоронці повідомлять чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Після цього суд обиратиме йому запобіжний захід.

На якій превентивній мірі наполягатимуть прокурори та слідчі, наразі невідомо.