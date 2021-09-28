Підпільні бари і наркотики: The New York Times назвала Київ "столицею пандемічних вечірок"

В епоху всесвітніх карантинних обмежень Київ став "столицею пандемічних вечірок". На думку американської журналістки Рози Лістер, головне місто України приваблює іноземців своїми підпільними барами, доступністю наркотиків та майже повною відкритістю для туристів.

В есе на сторінках авторитетного видання Лістер поділилася особистим досвідом перебування у Києві. Жінка розповіла, що прилетіла сюди прямим рейсом із Південо-Африканської Республіки.

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Клубне життя кипить, попри COVID-19

Журналістка опинилася в одному із клубів української столиці випадково і все побачила на власні очі. Туди її запросили такі самі туристи-іноземці, які жили по сусідству. За словами Лістер, зараз андеґраундне життя Києва досягло такої репутації, що вже впевнено конкурує із Берліном. Туди також з'їжджаються поціновувачі вечірок з усього світу.

Головні принади – дешевизна і наркотики

Журналістка наголосила, що Київ магнітом притягує до себе туристів з-за кордону через свої низькі ціни та схильність до ігнорування різних заборон.

Найбільш цинічні – його дешевизна і доступність прямим рейсом із країн із більш суворими карантинними правилами. Його сприймають як місце, де можна домовитися про кордони законності,

– стверджує американка.

Ще одна "приманка" для шукачів гострих відчуттів – доступність наркотиків. Це Лістер нібито підтвердив знайомий бельгієць, який теж приїхав на київські тусівки. У відповідь на питання, чому в Києві зараз так багато іноземців, він відповів, що "люди у всьому світі люблять вживати наркотики".

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Люди хочуть бути причетними до змови

Що стосується самих киян, то вони озвучили журналістці свою версію масового "паломництва" до української столиці. За їх словами, у відповідь на локдаун сфера розваг почала пропонувати людям секретні вечірки у спеціальних чатах телеграму і навіть тимчасові підпільні бари. Відпочинок у таких місцях нібито дарує любителям подібних розваг приємне відчуття суспільної змови.

В Україну намагаються прорватися з "липовими" сертифікатами

Лише впродовж періоду з кінця серпня по кінець вересня українські прикордонники виявили приблизно 500 підробних COVID-сертифікатів. Із ними в Україну намагалися потрапити як громадяни, так і іноземці.