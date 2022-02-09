Підробки зберігали в банку: людей у столиці судитимуть за продаж фальшивих грошей

У Києві судитимуть учасників злочинної схеми, які продавали підроблені долари та євро. Фальшиві гроші купували на території Туреччини.

Обвинувачені придбали підробок на майже на чверть мільйона доларів. Реалізували їх за ціною на 50 – 60% вищою від реальної вартості на території Києва. Про це повідомили 8 лютого.

До теми Долар та євро продовжують знецінюватися: курс валют на 9 лютого

Як викрили ділків

У прокуратурі зазначили, що якість фальшивих грошей була досить високою, оскільки спецзасоби перевірки часто не могли визначити підробку. Ділків затримали "на гарячому", коли ті продавали 230 тисяч підроблених доларів.

Слідчі під час обшуків встановили, що підозрювані зберігали фальшиві гроші в орендованому індивідуальному сейфі банку. Наразі не повідомляють, скільки учасників належали до злочинної схеми.

Що загрожує підозрюваним

Одному з підозрюваних вже оголосили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі майже 500 тисяч гривень. Для іншого заставу визначили у 680 тисяч гривень.

В окреме кримінальне провадження виділили матеріали осіб, які перевозили через кордон фальшиві гроші. Ще триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Схожий випадок у Києві

Правоохоронці у Києві, у листопаді 2021 року, викрили угруповання ділків, які продавали фальшиві гроші та наркотики. Вони облаштували підпільну друкарню грошей.