Обвиняемые приобрели подделок почти на четверть миллиона долларов. Реализовали их по цене на 50 – 60% выше реальной стоимости на территории Киева. Об этом сообщили 8 февраля.

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Как разоблачили дельцов

В прокуратуре отметили, что качество фальшивых денег было достаточно высоким, поскольку спецсредства проверки часто не могли определить подделку. Дельцов задержали "с поличным", когда те продавали 230 тысяч поддельных долларов.

Следователи во время обысков установили, что подозреваемые хранили фальшивые деньги в арендованном индивидуальном сейфе банка. Пока не сообщают, сколько участников принадлежали к преступной схеме.

Что грозит подозреваемым

Одному из подозреваемых уже объявили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 500 тысяч гривен. Для другого залог определили в 680 тысяч гривен.

В отдельное уголовное производство выделили материалы лиц, которые перевозили через границу фальшивые деньги. Продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Похожий случай в Киеве

Правоохранители в Киеве, в ноябре 2021 года, разоблачили группировку дельцов, которые продавали фальшивые деньги и наркотики. Они обустроили подпольную типографию денег.