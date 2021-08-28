Підрядник розкрадав мільйони на ремонті доріг у Києві: його судитимуть

Директор компанії-підрядника розкрадав гроші, виділені на ремонт доріг у столиці. Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо нього.

За інформацією слідства, компанія у 2018 році на замовлення Личанської, Малютянської та Білогородської сільських рад Київщини здійснювала поточний ремонт асфальтових доріг.

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Злочинна схема підрядника

Директор компанії, аби заволодіти грошима з держбюджету, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягу та вартості робіт. У результаті це призвело до збитків держави, зокрема сільських рад, на суму майже 3,5 мільйона гривень.

Чоловіку повідомили про підозру

На підставі зібраних доказів директору повідомили про підозру одразу за 2 статтями – про службове підроблення та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі обвинувальний акт щодо керівника підрядної організації скерували до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Раніше під Полтавою чоловік вирішив за власні гроші полагодити ділянку дороги. Проте у нього поцупили будівельні матеріали. В мережі історію поширили, люди допомогли придбати цемент.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

Розкрадання 3,5 млн гривень на ремонті доріг – судитимуть підрядника

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора приватного товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт доріг.

За даними слідства, вказане товариство у 2018 році на замовлення Личанської, Малютянської та Білогородської сільських рад Київщини здійснювало поточний ремонт асфальтових доріг.

З метою заволодіння коштами державного бюджету директор товариства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо об’єму та вартості робіт, що призвело до збитків державі в особі зазначених сільських рад у сумі майже 3,5 млн гривень.

На підставі зібраних доказів директору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та за ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Наразі обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.