Обвинувальний акт 28 серпня до суду скерувала Київська міська прокуратура за результатами спеціального досудового розслідування.

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"Ексзаступник міністра" бойовиків піде під суд

Скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою колишнього "заступника міністра палива та енергетики "ДНР" в участі у терористичній організації,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний з липня 2014 року по 2015 рік, обіймаючи посаду "міністра" окупантів, проводив агітаційну роботу серед населення Донецької області. Він заохочував людей брати участь у війні на стороні окупанта.

Деталі злочинної діяльності прихильника окупантів

За даними слідства, підозрюваний налагоджував взаємодію незаконних "ДНР" та "ЛНР" між собою задля координації дій. Вони були спрямовані на повалення конституційного ладу, захоплення влади в Україні та зміну меж території та державного кордону.

Також він надавав учасникам бойового блоку "ДНР" матеріальну та організаційну допомогу, забезпечував паливом військові машини, які використовувались у бойових діях проти України, у захопленні населених пунктів, будівель, військових частин, захопленні зброї та заволодінні боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами тощо.

"Міністр" активно взаємодіяв з місцевими та закордонними ЗМІ. Знову ж таки – задля з використання для агітацій та висвітлення діяльності "ДНР", а також дискредитації діяльності органів державної влади України та учасників АТО.

Сторона обвинувачення отримала дозвіл суду на затримання підозрюваного з метою приводу до суду. Там розглядатимуть питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зверніть увагу! Рада національної безпеки й оборони 20 серпня запровадила санкції проти ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна та народного депутата Андрія Деркача. Згодом Володимир Зеленський підписав укази, які вводять у дію обмеження.