Обвинувальний акт 28 серпня до суду скерувала Київська міська прокуратура за результатами спеціального досудового розслідування.
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"Ексзаступник міністра" бойовиків піде під суд
Скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою колишнього "заступника міністра палива та енергетики "ДНР" в участі у терористичній організації,
– йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний з липня 2014 року по 2015 рік, обіймаючи посаду "міністра" окупантів, проводив агітаційну роботу серед населення Донецької області. Він заохочував людей брати участь у війні на стороні окупанта.
Деталі злочинної діяльності прихильника окупантів
- За даними слідства, підозрюваний налагоджував взаємодію незаконних "ДНР" та "ЛНР" між собою задля координації дій. Вони були спрямовані на повалення конституційного ладу, захоплення влади в Україні та зміну меж території та державного кордону.
- Також він надавав учасникам бойового блоку "ДНР" матеріальну та організаційну допомогу, забезпечував паливом військові машини, які використовувались у бойових діях проти України, у захопленні населених пунктів, будівель, військових частин, захопленні зброї та заволодінні боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами тощо.
- "Міністр" активно взаємодіяв з місцевими та закордонними ЗМІ. Знову ж таки – задля з використання для агітацій та висвітлення діяльності "ДНР", а також дискредитації діяльності органів державної влади України та учасників АТО.
Сторона обвинувачення отримала дозвіл суду на затримання підозрюваного з метою приводу до суду. Там розглядатимуть питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.