Обвинительный акт 28 августа в суд направила Киевская городская прокуратура по результатам специального досудебного расследования.

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"Экс-замминистра" боевиков пойдет под суд

Направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя министра топлива и энергетики "ДНР" в участии в террористической организации,

– говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемый с июля 2014 года по 2015 год, занимая должность "министра" оккупантов, проводил агитационную работу среди населения Донецкой области. Он поощрял людей участвовать в войне на стороне оккупанта.

Детали преступной деятельности сторонника оккупантов

По данным следствия, подозреваемый налаживал взаимодействие незаконных "ДНР" и "ЛНВ" между собой для координации действий. Они были направлены на свержение конституционного строя, захват власти в Украине и изменение границ территории и государственной границы.

Также он предоставлял участникам боевого блока "ДНР" материальную и организационную помощь, обеспечивал топливом военные машины, которые использовались в боевых действиях против Украины, в захвате населенных пунктов, зданий, военных частей, захвате оружия и завладении боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой, транспортными средствами и тому подобное.

"Министр" активно взаимодействовал с местными и зарубежными СМИ. Опять же – для использования для агитаций и освещения деятельности "ДНР", а также дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и участников АТО.

Сторона обвинения получила разрешение суда на задержание подозреваемого с целью привода в суд. Там будут рассматривать вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны 20 августа ввел санкции против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина и народного депутата Андрея Деркача. Впоследствии Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие ограничения.