Короткий ролик в сети опубликовали военные 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

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Украинские защитники ликвидировали снайпера россиян

В бригаде напомнили о своем давнем обещании показать видеодоказательства ликвидации российских наемников.

Так вот, наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и фиксировать это,

– говорится в сообщении.

Военные добавили, что боевик отправился "на концерт Иосифа Кобзона" – певца, который при жизни активно поддерживал политику Владимира Путина в отношении Украины, а также оккупацию части Донбасса и Крымского полуострова.

Видео ликвидации снайпера россиян: смотрите видео

Военный самостоятельно уничтожил весь опорный пункт боевиков

Недавно украинский военный зашел на опорный пункт пророссийских боевиков. Он самостоятельно ликвидировал 5 оккупантов, которые нарушали перемирие.

Инцидент произошел в "серой зоне", которая по минским договоренностям, должна была быть под контролем Украины.

Текст публикации К2 54 ОМБр:

Поздравляем, уважаемые украинцы, с 30-й годовщиной Независимости Украины!

Когда-то мы вам говорили, что покажем различные видеодоказательства ликвидации российских наемников и другие интересные видосы.

Так вот, наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и, при этом, фиксировать это.

На видео – ликвидация снайпера россиян, который поехал на концерт кобзона

Слава Украине!!!!

Героям Слава!!!!