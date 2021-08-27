Короткий ролик в сети опубликовали военные 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
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Украинские защитники ликвидировали снайпера россиян
В бригаде напомнили о своем давнем обещании показать видеодоказательства ликвидации российских наемников.
Так вот, наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и фиксировать это,
– говорится в сообщении.
Военные добавили, что боевик отправился "на концерт Иосифа Кобзона" – певца, который при жизни активно поддерживал политику Владимира Путина в отношении Украины, а также оккупацию части Донбасса и Крымского полуострова.
Видео ликвидации снайпера россиян: смотрите видео
Военный самостоятельно уничтожил весь опорный пункт боевиков
- Недавно украинский военный зашел на опорный пункт пророссийских боевиков. Он самостоятельно ликвидировал 5 оккупантов, которые нарушали перемирие.
- Инцидент произошел в "серой зоне", которая по минским договоренностям, должна была быть под контролем Украины.
Текст публикации К2 54 ОМБр:
Поздравляем, уважаемые украинцы, с 30-й годовщиной Независимости Украины!
Когда-то мы вам говорили, что покажем различные видеодоказательства ликвидации российских наемников и другие интересные видосы.
Так вот, наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и, при этом, фиксировать это.
На видео – ликвидация снайпера россиян, который поехал на концерт кобзона
Слава Украине!!!!
Героям Слава!!!!