Россиянам представили новое кино, которое должно создать романтический образ для наемников с ЧВК "Вагнер".

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В нем авторы ожидаемо пытаются переложить ответственность за войну на Донбассе на украинцев, визуализируя громкие стереотипы пропаганды.

О каком кино идет речь?

О фильме "Солнцепёк". Обсуждать или советовать смотреть сам фильм нет смысла.

Во-первых, потому, что этот продукт имеет все признаки киноагитки, которая пропагандирует ненависть. Фильм обыгрывает клише русской пропаганды о войне в Украине – от "геноцида русскоязычного населения" и "кровожадных правосеков" до американских наемников которые свирепствуют на Донбассе. Благодаря этому и с помощью злоупотребления красной краской фильм дегуманизирует не только защитников Украины, но и всех украинцев в целом.

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Во-вторых, из-за его низкого художественного качества. Которое, кстати, признают сами россияне. Один из идеологов российских экстремистских и террористических группировок Александр Дугин, например, в своей рецензии отмечает недостатки сценария и игры. Но пишет, что фильм нужно смотреть несмотря на все. Потому что "такими, как они показаны в фильме, события на Донбассе видит русский народ, "русский мир". И об этом нельзя молчать".

Для нас здесь интересен тот факт, что это кино пытается создать героический образ наемникам из ЧВК "Вагнера", которые прославились своими преступлениями на Донбассе.

Почему фильм героизирует боевиков?

Очевидно, потому, что таким было пожелание заказчиков.

Образ ЧВК "Вагнера" ​​в фильме – это попытка создать современный аналог неуловимых мстителей, которые воюют за все хорошее и против всего плохого. Они спасают так называемых "ополченцев" в нужный момент и уходят в закат под звуки "Золота Рейна" Вагнера.

Создание этого фильма, как выяснили российские журналисты, спонсировал Евгений Пригожин.

Кто такой Евгений Пригожин? Российский бизнесмен, ресторатор, друг президента РФ Владимира Путина. В СМИ его часто называют "поваром Путина". Основатель фабрики троллей из Ольгина. Стал одной из ключевых фигур в российско-украинской информационной войне.



По данным журналистских расследований, именно Пригожин стал одним из спонсоров группы наемников Вагнера. Пригожин участвовал в нескольких тендерах для обеспечения содержания базы группы Вагнера. Еще один источник финансирования боевиков – секретные статьи расходов Минобороны РФ.

Этот фильм стал уже второй кинокартиной, прославляющей "вагнеровцев", в которую вложился Пригожин. Первой стал фильм "Турист" о российских наемниках в Центральноафриканской Республике.

В обеих картинах наемники, связь с которыми Евгений Пригожин категорически отрицает, представленные безусловно положительными героями. Хотя в реальности их не раз обвиняли в пытках и жестоких убийствах.

Что на самом деле известно о ЧВК Вагнера?

Считается, что ЧВК Вагнера выросла с военной компании "Славянский корпус", которая выполняла боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. В "Славянском корпусе" в свое время находился и будущий руководитель ЧВК – Дмитрий Уткин. Собственно, от его позывного – "Вагнер" – группа и получила свое название.

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Созданием ЧВК "Вагнер" Уткин занялся после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецподразделения 2-й отдельной бригады специального назначения российской разведки.

Как объяснял когда-то сайту 24 канала тогда еще руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, на самом деле ЧВК "Вагнера" ​​не существует, потому что это – внештатное подразделение ГРУ России. Об этом свидетельствует вся история этого формирования. Его боевики готовятся на базе 10-й отдельной бригады специального назначения ГРУ в Молькино. Их отправляют на государственных самолетах в зарубежные операции и так же везут обратно. Их лечат в российских государственных военных госпиталях. Если их убивают, то они получают государственные награды посмертно.

Первые свидетельства о деятельности ЧВК Вагнера на Донбассе были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года. По данным интернет-газеты "Фонтанка" весной 2014 года ЧВК нелегально действовала в интересах России на территории Украины в Крыму, впоследствии их привлекли к участию в войне на Донбассе. Как объяснял радио "Свобода" один из командиров этой группировки, ЧВК тогда не было, но зарплату платили.

Боевики "Вагнера" ​​принимали участие в диверсиях и провокациях против сил АТО на линии разграничения. Обеспечивали прикрытие регулярных подразделений российской армии в боях за Дебальцево и Луганский аэропорт.

Именно "вагнеровцы", по данным СБУ, сбили над Луганском Ил-76 с ПЗРК "Игла". На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате обстрела все они погибли. Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала самой большой потерей с начала боевых действий и крупнейшей на то время одновременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости.

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К слову, этот момент в фильме "Солнцепёк" также показали. Согласно видению авторов картины, на борту самолета находились американские, немецкие, польские и канадские военные. На момент сбивания они настраивались на бой: распивали виски из бутылок и делились воспоминаниями об участии родственников во Второй мировой войне.

Еще одна задача, которую поручали наемникам с ЧВК на Донбассе – ликвидация главарей боевиков из так называемой "ЛНР", которые больше были не нужны российским кураторам. В частности, по данным разных журналистов, ЧВК "Вагнера" ​​причастна к ликвидации лидеров ЛНР – Александра Беднова и Алексея Мозгового. "Вагнеровцев" также привлекали к разоружению формирования российских боевиков "Одесса" в Луганске.

Получив боевое крещение на Востоке Украины, "вагнеровцы" начали активно участвовать и в других конфликтах: в Сирии, Северном Мозамбике, Судане, Ливии, Мали, Центральноафриканской республике и Венесуэле.

Присутствие боевиков этого формирования Служба безопасности Украины фиксировала на оккупированных территориях Донбасса до начала 2019 года.

Тогда, по словам Гуськова, участие в боевых действиях против Украины они уже почти не брали, зато отличались многочисленными преступления против граждан Украины, которые оставались на оккупированных территориях. При этом сами наемники – также являются местными жителями.

Какие преступления совершали "вагнеровцы"?

В начале их участия в войне на Донбассе говорилось о пытках пленных и местного населения.

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В 2019 году Гуськов рассказывал, что они постепенно скатились до откровенного бандитизма и террора в отношении местного населения. "В районе Красного Луча сорок человек наемников, которые вернулись из сирийской командировки, стали настоящим бедствием для местных жителей и местных псевдо-правоохранительных органов республики, потому что это были постоянные пьянки, грабежи и изнасилования", – привел он пример.

Жестокие преступления фиксировали и в других странах, где воевали представители этой группировки.

В ЦАР, где работали "вагнеровцы", ООН фиксировала сообщения о массовых казнях, незаконных задержаниях, пытках во время допросов, вынужденных исчезновениях, вынужденном перемещении гражданского населения.

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В июле 2018 года там же, в Центральноафриканской республике, "вагнеровцы" убили известного российского журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Совместно с Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского они снимали документальный фильм о деятельности в стране российской ЧВК "Вагнера".

В 2019 году российское издание "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывалось, что российские наемники могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству жителя Сирии. На видеозаписи, опубликованном изданием, несколько русскоязычных в униформе забивают жертву кувалдой, затем расчленяют тело и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами.

Эта история получила продолжение в 2021 году. В марте три неправительственные правозащитные организации – французская "Международная федерация за права человека" (FIDH), сирийский "Центр по свободе СМИ и самовыражения" и российский "Мемориал" – обвинили членов ЧВК "Вагнера" ​​в истязании сирийского пленного и заявили, что подали иск в российский суд.

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Россия до сих пор не признает существования подразделения "Вагнер", но грязный след, который тянется за этим формированием, скрыть просто невозможно. Хотя попытки это сделать не прекращаются. Как предполагают российские журналисты, желание скрыть этот след и привело к появлению пропагандистских фильмов.