О деталях преступных деяний россиян в ЦАР издание узнало из отчета для Совета безопасности ООН. Он основан на фотоснимках и конфиденциальных показаниях очевидцев и местных властей.

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Преступления россиян в ЦАР

В отчете говорится, что российские наемники, которые действуют под видом безоружных военных советников, вели правительственные войска в бой во время наступления по вытеснению повстанцев из нескольких городов в январе и феврале.

Наемники разместились в крупных горнодобывающих центрах страны с большим запасом алмазов. Они прибегли к ряду военных преступлений, среди них:

чрезмерное применение силы,

неизбирательные убийства,

масштабные грабежи.

Среди преступлений в декабря 2020 года зафиксирован обстрел грузовика на блокпосту в городе Гримар, в результате чего погибли 3 мирных жителей. Еще 15 получили ранения.

Нападение на мечеть

В феврале 2021 русские наемники напали на мечеть Аль-Таква в Бамбари. Там повстанцы спрятались среди мирных жителей.

Не менее 6 верующих были убиты в результате вооруженного штурма мечети.

Другие преступления россиян

Российских наемников также обвиняют в убийстве по меньшей мере 5 мирных жителей, в том числе двух людей с ограниченными возможностями.

Также в отчете говорится, что россияне причастны к грабежам. Они похищали деньги, мотоциклы и другие ценности во время обысков домов.

Коротко о войне в ЦАР: