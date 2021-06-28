Про деталі злочинних діянь росіян у ЦАР видання дізналося зі звіту для Ради безпеки ООН. Він заснований на фотознімках і конфіденційних свідченнях очевидців і місцевої влади.
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Злочини росіян у ЦАР
У звіті мовиться, що російські найманці, які діють під виглядом беззбройних військових радників, вели урядові війська в бій під час наступу з витіснення повстанців з декількох міст в січні і лютому.
Найманці розмістилися у великих гірничодобувних центрах країни з великим запасом алмазів. Вони вдалися до низки військових злочинів, серед них:
- надмірне застосування сили,
- невибіркові вбивства,
- масштабні грабежі.
Серед злочинів у грудні 2020 року зафіксований обстріл вантажівки на блокпосту в місті Гримар, внаслідок якого загинули 3 мирних жителів. Ще 15 отримали поранення.
Напад на мечеть
У лютому 2021 року російські найманці напали на мечеть Аль-Таква в Бамбарі. Там повстанці заховалися серед мирних жителів.
Щонайменше 6 вірян були вбиті внаслідок збройного штурму мечеті.
Інші злочини росіян
Російських найманців також звинувачують у вбивстві щонайменше 5 мирних жителів, зокрема двох людей з обмеженими можливостями.
Також у звіті мовиться, що росіяни причетні до грабежів. Вони викрадали гроші, мотоцикли й інші цінності під час обшуків будинків.
Коротко про війну в ЦАР:
- Вона триває з 2012 року. У боях з двох сторін беруть участь повстанці й чинна влада. Останніх підтримують миротворці ООН.
- Участь у боях беруть і бійці ПВК "Вагнера", яких раніше також помітили в Україні, Сирії й низці інших держав. У ЦАР їх неодноразово звинувачували в катуваннях, убивствах й інших злочинах.