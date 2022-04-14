З підвалу на Броварщині дістали 6 тіл закатованих і розстріляних росіянами мирних жителів

Під час зачистки села Шевченкове, що на Київщині, поліція виявила місце масової страти цивільних. З підвалу дістали 6 тіл закатованих і розстріляних мирних жителів.

У поліції Київської області повідомили, що з підвалу на Броварщині дістали тіла закатованих та розстріляних окупантами мирних жителів.

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Під час зачистки села Шевченкове поліція Київщини виявила місце масової страти цивільних людей. "На території одного із домоволодінь виявлено підвальне приміщення, де було заховано тіла чоловіків віком від 40 до 50 років", – зазначили у поліції. Йдеться про 6 людей.

Там додали, що на трупах виявили сліди тортур, а також вогнепальні поранення в голову.

Ми виявили залитий кров'ю підвал та понівечені тіла місцевих жителів, зокрема, двох братів,

– розповіли поліцейські.

Жоден із загиблих не мав стосунку до територіальної оборони або будь-яких військових формувань.

Село Шевченкове тривалий час перебувало під окупацією. Саме в цей період російські війська викрадали мирних жителів, знущались з громадян, після чого розстрілювали.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов зазначив, що правоохоронці, на жаль, щодня фіксують воєнні злочини агресора на кожній території, яка була під окупацією. На Київщині, це майже 180 населених пунктів.

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