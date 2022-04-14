Из подвала на Броварщине извлекли 6 тел замученных и расстрелянных россиянами мирных жителей

Во время зачистки села Шевченково Киевской области полиция обнаружила место массовой казни гражданских. Из подвала извлекли 6 тел замученных и расстрелянных мирных жителей.

В полиции Киевской области сообщили, что из подвала Броварщины извлекли тела замученных и расстрелянных оккупантами мирных жителей.

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Во время зачистки села Шевченково полиция Киевщины обнаружила место массовой казни гражданских людей. "На территории одного из домовладений обнаружено подвальное помещение, где были спрятаны тела мужчин в возрасте от 40 до 50 лет", – отметили в полиции. Речь идет о 6 людях.

Там добавили, что на трупах обнаружили следы пыток, а также огнестрельные ранения в голову.

Мы обнаружили залитый кровью подвал и изуродованные тела местных жителей, в частности, двоих братьев,

– рассказали полицейские.

Ни один из погибших не имел отношения к территориальной обороне или каким-либо военным формированиям.

Село Шевченково долгое время находилось под оккупацией. Именно в этот период российские войска похищали мирных жителей, издевались над гражданами, после чего расстреливали.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что правоохранители, к сожалению, ежедневно фиксируют военные преступления агрессора на каждой территории, которая была под оккупацией. На Киевщине это почти 180 населенных пунктов.

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