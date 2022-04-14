В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о Тимуре и Максиме – двух братьях, которые встретили войну в Гостомеле Киевской области.
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Братья из Гостомеля рассказали о жизни под оккупацией
Ребята вместе с семьями не успели эвакуироваться в первые дни, поэтому испытали на себе всю "братскую любовь".
Пришлось жить в подвалах вместе с еще несколькими семьями. Мы постоянно думали как нам уехать. Несколько эвакуаций были неудачными,
– рассказали братья.
Часто российские захватчики расстреливали колонны с гражданскими, которые пытались выехать в более безопасное место. Единственное, что вселяло в мужчин надежду и не позволяло упасть духом – это человеческая сплоченность и поддержка друг друга. "Кто-то делился едой, кто-то лекарствами, которые спасали жизни", – отметили они.
Их семье повезло – она смогла добраться до Киева, откуда поехали на Западную Украину.
Ребята взяли в руки оружие
После пережитого ребята не смогли просто сидеть и ждать победы на относительно мирной земле. Братья сделали сознательный выбор и пошли в территориальный центр комплектования, чтобы взять в руки оружие и присоединиться к рядам защитников.
В мирной жизни Максим ученый, кандидат физико-математических наук, а Тимур – актер популярных сериалов, таких как "Нюхач", "Следует", "Нарушая правила", "Водная полиция" и других.
Враг заставил нас с братом, моих друзей взять в руки оружие и идти в бой. Захватчики сами разбудили в нас воинственность,
– объясняют выбор братья.
Они отмечают, что без победы возвращаться домой не планируют. А в родные дома вернутся обязательно.
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