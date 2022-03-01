Після обстрілу телевежі в Києві відновили цифрове мовлення деяких каналів
Джерело:фейсбук Кирила Тимошенка
Після ударів на телевежу вв столиці України вдалося відновити цифрове мовлення українських каналів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Важливо Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні
Зокрема, відновили цифрове мовлення таких каналів:
- UA Перший
- Рада
- 1+1
- Україна
- ICTV
- СТБ
- Інтер
- Україна24
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За попередніми даними, по телевежі у Києві 1 березня було випущено дві ракети. Пошкоджена трансформаторна підстанція та апаратна на самій телевежі.
У випадку зникнення доступу до телебачення переглядати прямі ефіри можна також на YouTube: збережіть собі список прямих трансляцій українських телеканалів.
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