У пивному магазині на Позняках сталося моторошне вбивство
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
В ніч проти 5 листопада на проспекті Петра Григоренка, 28 у Києві вбили чоловіка. Моторошний інцидент трапився у магазині "Пивмаг".
Там зловмисник влаштував справжню різанину – він завдав удару ножем в область серця своїй жертві. В результаті потерпілий чоловік помер ще до приїзду медиків.
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Кривава ніч
Повідомлення про трагедію першими отримали працівники охоронної фірми. Саме їм о 2:14 надійшов сигнал з тривожної кнопки в алкомаркеті. Наряд негайно виїхав на місце пригоди і спіймав зловмисника на гарячому.
Долю нападника вирішуватиме поліція
Охоронці передали чоловіка у руки правоохоронцям. Тепер справою займатимуться слідчі. Вони з'ясують всі обставини конфлікту, який закінчився смертю.
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