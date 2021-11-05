У пивному магазині на Позняках сталося моторошне вбивство

В ніч проти 5 листопада на проспекті Петра Григоренка, 28 у Києві вбили чоловіка. Моторошний інцидент трапився у магазині "Пивмаг".

Там зловмисник влаштував справжню різанину – він завдав удару ножем в область серця своїй жертві. В результаті потерпілий чоловік помер ще до приїзду медиків.

Схоже У Києві безахатько зарізав жінку посеред вулиці й тиждень ховався від поліції

Кривава ніч

Повідомлення про трагедію першими отримали працівники охоронної фірми. Саме їм о 2:14 надійшов сигнал з тривожної кнопки в алкомаркеті. Наряд негайно виїхав на місце пригоди і спіймав зловмисника на гарячому.

Долю нападника вирішуватиме поліція

Охоронці передали чоловіка у руки правоохоронцям. Тепер справою займатимуться слідчі. Вони з'ясують всі обставини конфлікту, який закінчився смертю.

У Києві в пивному магазині зарізали чоловіка: відео 18+