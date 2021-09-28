Підозрюваним виявився 43-річний уродженець Хмельниччини. Правоохоронці з'ясували, що розправу над жертвою він вчинив ножем.

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Убивство з особливою жорстокістю

Тіло убитої жінки зі слідами насильницької смерті виявив перехожий на вулиці Гната Юри.

Воно лежало на дитячому майданчику.

На місце негайно прибули слідчо-оперативні групи, криміналісти, кінологи та лікарі.

На трупі експерти виявили 11 колото-різаних ран.



Вбивство підозрюваний скоїв на вулиці Гната Юри / Фото поліції Києва

"Алкогольне" знайомство закінчилося трагедією

Поліцейські дізналися, що жінка познайомилася зі своїм імовірним вбивцею на вулиці й запропонувала разом випити. Втім, той відмовив, і між ними спалахнув конфлікт. Зрештою підозрюваний схопив ніж і почав бити ним жінку. Побачивши, що вона перестала дихати, зловмисник утік.

Намагаючись замести сліди, він змінив одяг і позбувся знаряддя вбивства. Речові докази безхатько викинув неподалік місця вбивства, тому поліції вдалося швидко їх знайти.

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Сяде за ґрати надовго

Для розслідування справи правоохоронці опитали багатьох імовірних свідків злочину, а також переглянули записи з камер відеоспостереження. Після відпрацювання кількох версій убивства вони таки вийшли на головного підозрюваного.

Зрештою чоловіка затримали та оголосили йому про підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину. Безхатька взяли під варту і судитимуть за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Кадри з місця вбивства жінки на вулиці Гната Юри / Дивіться відео поліції Києва

Сусідський конфлікт із вбивством на Одещині: схожий випадок

В Одеській області затримали жінку, яку підозрюють в жорстокому вбивстві сусіда. Вона нібито спершу побила його качалкою для тіста, а потім порубала голову сокирою.

Текст публікації поліції Києва:

Столичні оперативники затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві киянки

Завдавши численних ножових поранень знайомій, зловмисник позбувся речових доказів та протягом кількох днів переховувався від поліцейських. За вчинення особливо тяжкого злочину фігурант може провести за ґратами до 15 років.

До столичної поліції від киянина надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Гната Юри лежить жінка з ознаками насильницької смерті. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінологи зі службовим собакою та лікарі.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Святошинського управління поліції Петро Токар, по прибуттю правоохоронці побачили жінку без ознак життя, а криміналісти виявили на тілі 36-річної померлої 11 колото-різаних ран:

"У рамках розпочатого досудового розслідування ми з’ясували, що жінка на вулиці познайомилася з чоловіком і запропонувала йому випити, але він відмовив і між ними виник конфлікт. У результаті чоловік схопив ніж та почав ним бити жінку, а коли вона перестала дихати, втік. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, він переодягнувся, а ніж та одяг зі слідами крові викинув неподалік від місця події. Ці речі ми знайшли і вилучили для проведення експертиз".

Правоохоронці розпочали пошуки зловмисника та відпрацьовували різні версії скоєного. У ході слідчих дій поліцейські опитали десятки громадян, які могли стати свідками злочину, а також переглянули відео з камер спостереження.

"Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих ми встановили особу ймовірного підозрюваного. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 43-річний уродженець Хмельницької області, який протягом шести днів переховувався від поліцейських у підвальних приміщеннях та закинутих будівлях", – додав полковник поліції.

За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід –тримання під вартою. Відтепер фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.