Подозреваемым оказался 43-летний уроженец Хмельницкой области. Правоохранители выяснили, что расправу над жертвой он совершил ножом.

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Убийство с особой жестокостью

Тело убитой женщины со следами насильственной смерти обнаружил прохожий на улице Гната Юры.

Оно лежало на детской площадке.

На место немедленно прибыли следственно-оперативные группы, криминалисты, кинологи и врачи.

На трупе эксперты обнаружили 11 колото-резаных ран.



Убийство подозреваемый совершил на улице Гната Юры / Фото полиции Киева

"Алкогольное" знакомство закончилось трагедией

Полицейские узнали, что женщина познакомилась со своим вероятным убийцей на улице и предложила вместе выпить. Впрочем, тот отказал, и между ними вспыхнул конфликт. В конце концов подозреваемый схватил нож и начал бить им женщину. Увидев, что она перестала дышать, злоумышленник скрылся.

Пытаясь замести следы, он сменил одежду и избавился от орудия убийства. Вещественные доказательства бездомный выбросил неподалеку от места убийства, поэтому полиции удалось быстро их найти.

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Сядет за решетку надолго

Для расследования дела правоохранители опросили многих возможных свидетелей преступления, а также пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. После отработки нескольких версий убийства они же вышли на главного подозреваемого.

В конце концов мужчину задержали и объявили ему о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Бездомного взяли под стражу и будут судить за умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Кадры с места убийства женщины на улице Гната Юры / Смотрите видео полиции Киева

Соседский конфликт с убийством в Одесской области: похожий случай

В Одесской области задержали женщину, подозреваемую в жестоком убийстве соседа. Она якобы сначала избила его скалкой для теста, а затем порубила голову топором.

Текст публикации полиции Киева:

Столичные оперативники задержали мужчину, который подозревается в убийстве киевлянки.

Нанеся многочисленные ножевые ранения знакомой, злоумышленник избавился от вещественных доказательств и в течение нескольких дней скрывался от полицейских. За совершение особо тяжкого преступления фигурант может провести за решеткой до 15 лет.

К столичной полиции от киевлянина поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Гната Юры лежит женщина с признаками насильственной смерти. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи со служебной собакой и врачи.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Святошинского управления полиции Петр Токарь, по прибытию правоохранители увидели женщину без признаков жизни, а криминалисты обнаружили на теле 36-летней умершей 11 колото-резаных ран:

"В рамках начатого досудебного расследования мы выяснили, что женщина на улице познакомилась с мужчиной и предложила ему выпить, но он отказал и между ними возник конфликт. В результате мужчина схватил нож и стал им бить женщину, а когда она перестала дышать, убежал. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, он переоделся, а нож и одежду со следами крови выбросил неподалеку от места происшествия. Эти вещи мы нашли и изъяли для проведения экспертиз".

Правоохранители начали поиски злоумышленника и отрабатывали различные версии совершенного. В ходе следственных действий полицейские опросили десятки граждан, которые могли стать свидетелями преступления, а также пересмотрели видео с камер наблюдения.

"Благодаря слаженной работе оперативников и следователей мы установили личность предполагаемого подозреваемого. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 43-летний уроженец Хмельницкой области, который в течение шести дней скрывался от полицейских в подвальных помещениях и заброшенных зданиях", – добавил полковник полиции.

По согласованию с Святошинской окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения – удержание под стражей. Теперь фигуранту грозит до 15 лет за решеткой.