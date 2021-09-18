Трагический инцидент произошел на улице Ушакова в Киеве. С одной из квартир сосед услышал крики и решил вызвать полицию.
Ужасное В Киеве мужчина развращал 8-летнюю девочку в школьном туалете
Забил гантелей
Полицейские обнаружили в квартире тело женщины с признаками насильственной смерти. Оказалось, что к преступлению причастен 38-летний сын умершей. Между ним и его 67-летней матерью произошел конфликт. Во время семейной ссоры ударил мать гантелей по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.
Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 – умышленное убийство. Мужчине готовят подозрение в совершении преступления и будут ходатайствовать о содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Убийства в Украине: последние громкие случаи
- На Оболони 6 сентября убили женщину с Черниговщины, которая жила в палатке у реки. Она приехала в Киев на подработку, однако стала жертвой двух мужчин. Одного из вероятных убийц уже задержали.
- В Кременчуге Полтавской области нашли изуродованное тело 79-летней женщины. Ее с особой жестокостью убил 27-летний мужчина. Свое преступление он снимал на телефон, а тело жертвы просто оставил возле дома.
- Во Львове 14 сентября 21-летний юноша до смерти забил 38-летнего прохожего. Между мужчинами произошел внезапный конфликт, который перерос в драку.
- В тот же день в Черновицкой области двое мужчин убили 53-летнего жителя Волыни. Он приехал покупать авто, однако поплатился за это жизнью: ради грабежа "продавцы" его убили.