Инцидент произошел на улице Шевченко. Парню грозит до 10 лет в тюрьме.
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21-летний львовянин избил прохожего до смерти
- Правоохранителям 14 сентября поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц.
- Они рассказали, что в медучреждение попал пациент с переломом основания черепа. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер.
- К раскрытию преступления привлекли следственно-оперативную группу, оперативников-криминалистов и сотрудников других служб полиции.
- Правоохранители установили, что погибшим оказался 38-летний львовянин.
- Его на улице Шевченко примерно в 1:45 избил неизвестный мужчина во время внезапного конфликта.
- После этого нападавший оставил пострадавшего посреди улицы и скрылся.
- Травмированного мужчину нашли прохожие, которые и вызвали скорую.
- Вскоре правоохранители задержали злоумышленника – 21-летнего жителя Львова.
21-летний львовянин избил мужчину до смерти / Фото полиции Львовщины
Нападавшему грозит тюрьма
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 10 лет за решеткой.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
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