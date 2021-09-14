По данным следователей, волынянин приехал в Черновицкую область, чтобы приобрести у двух мужчин автомобиль Mercedes-Benz Vito.

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К сожалению, покупка завершилась трагедией. Двое мужчин, подозреваемых в убийстве, не только лишили мужчину жизни, но и обокрали его. Они завладели его личными вещами и забрали 3 тысячи долларов.

С целью завладения денежными средствами покупателя, мужчины напали на потерпевшего, совместно наносили удары до тех пор, пока он не прекратил подавать признаки жизни,

– рассказали в прокуратуре.

В преступлении подозревают:

34-летнего жителя Чагра;

29-летнего жителя Молодии.



Правоохранители задержали подозреваемых / Фото Нацполиции



Злоумышленникам объявили о подозрении / Фото Нацполиции

Мужчинам уже объявили о подозрении по нескольким статьям:

115 об умышленном убийстве;

187 разбой и завладение чужим имуществом.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.