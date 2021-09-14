За даними слідчих, волинянин приїхав до Чернівецької області, щоб придбати у двох чоловіків автомобіль Mercedes-Benz Vito.

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На жаль, покупка завершилася трагедією. Двоє чоловіків, яких підозрюють у вбивстві, не лише позбавили чоловіка життя, але й обікрали його. Вони заволоділи його особистими речами та забрали 3 тисячі доларів.

З метою заволодіння грошовими коштами покупця, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали удару доти, доки він не припинив подавати ознаки життя,
– розповіли у прокуратурі.

У злочині підозрюють:

  • 34-річного жителя Чагра;
  • 29-річного жителя Молодії.

Правоохоронці затримали підозрюваних
Правоохоронці затримали підозрюваних / Фото Нацполіції

Зловмисникам оголосили про підозру
Зловмисникам оголосили про підозру / Фото Нацполіції

Чоловікам вже оголосили про підозру за декількома статтями:

  • 115 про умисне вбивство;
  • 187 розбій та заволодіння чужим майном.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.