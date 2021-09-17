Погибшая жила в селе Петровка Черниговской области. Постоянной работы у нее не было, поэтому в ягодный сезон продавала на рынке.
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Не было постоянной работы
В СМИ говорят, что женщину звали Оксана. Она была замужем. Долгое время женщина жила на Черниговщине в частном доме вместе с отцом.
С работой у нее тоже не сложилось. Погибшая во время ягодного сезона собирала голубику, чернику, малину и ездила продавать в Киев. Женщина торговала на рынке возле станции метро "Лесная".
В Петровке люди говорят, что женщина жила в палатке, потому что хотела сэкономить и заработать. Говорят, что на Оболони она тоже продавала фрукты и работала кассиром в одном из магазинов.
Купила скутер
Местные рассказывают, что Оксана купила скутер и ездила на нем в Киев. Она – не бездомная. Несмотря на трудности, женщина всегда улыбалась.
Недавно она купила скутер и даже каталась на нем в Киев. Она никакая не бездомная, как уже написали на некоторых сайтах. Несмотря на трудности – не расстраивалась. Смеялась. И отчаянно боролась за нормальную жизнь. Ее у нас очень любили,
– говорят в Петровке.
Староста села также добавила, что Оксана была ее ученицей. Она хорошо училась и всегда много работала.
Женщину жестоко убили
В СМИ говорят, что тело женщины нашли вблизи ресторана "Десант". Ее обнаружил 36-летний киевлянин.
Убийца нанес 6 ножевых ранений: пять – в голову, одно – в шею. Также сообщают, что возле места преступления остались следы застолья. Поэтому предположили, что Оксану убили знакомые люди.
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На Оболони убили 37-летнюю заробитчанку: что известно
- Женщину убили 6 сентября. Погибшая родом из Черниговщины.
- Она приехала в Киев на подработку и жила в палатке у реки.
- О смерти женщины в полицию сообщили местные жители.
- На камерах видеонаблюдения полицейские увидели, что причастных двое.
- 16 сентября злоумышленников нашли.
- Вероятным убийцей оказался 66-летний иностранец без постоянного места жительства.
- Сейчас ему выбирают меру пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
- Другой причастный по делу выполняет роль свидетеля.