Загибла жила в селі Петрівка Чернігівської області. Постійної роботи вона не мала, тому в ягідний сезон продавала на ринку.
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Не мала постійної роботи
У ЗМІ кажуть, що жінку звали Оксана. Вона була неодружена. Тривалий час жінка жила на Чернігівщині в приватному будинку разом із батьком.
З роботою в неї теж не склалося. Загибла під час ягідного сезону збирала лохину, чорницю, малину та їздила продавати до Києва. Жінка торгувала на ринку біля станції метро "Лісова".
У Петрівці люди кажуть, що жінка жила в наметі, бо хотіла зекономити й заробити. Подейкують, що на Оболоні вона теж продавала фрукти і працювала касиром в одному з магазинів.
Купила скутер
Місцеві розповідають, що Оксана купила скутер і їздила ним до Києва. Вона – не безпритульна. Незважаючи на труднощі, жінка завжди усміхалася.
Нещодавно вона купила скутер і навіть каталася на ньому до Києва. Вона ніяка не безпритульна, як уже написали на деяких сайтах. Незважаючи на труднощі – не сумувала. Сміялась. І відчайдушно боролася за нормальне життя. Її у нас дуже любили,
– кажуть у Петрівці.
Староста села також додала, що Оксана була її ученицею. Вона добре вчилася і завжди багато працювала.
Жінку жорстоко вбили
У ЗМІ кажуть, що тіло жінки знайшли поблизу ресторану "Десант". Її виявив 36-річний киянин.
Вбивця завдав 6 ножових поранень: п'ять – у голову, одне – в шию. Також повідомлять, що біля місця злочину залишились сліди застілля. Тому припустили, що Оксану вбили знайомі люди.
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На Оболоні вбили 37-річну заробітчанку: що відомо
- Жінку вбили 6 вересня. Загибла родом з Чернігівщини.
- Вона приїхала до Києва на підробіток і мешкала в наметі біля річки.
- Про смерть жінки в поліцію повідомили місцеві жителі.
- На камерах відеоспостереження поліцейські побачили, що причетних двоє.
- 16 вересня зловмисників знайшли.
- Ймовірним вбивцею виявився 66-річний іноземець без постійного місця проживання.
- Наразі йому обирають запобіжний захід. Чоловікові загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
- Інший причетний у справі виконує роль свідка.