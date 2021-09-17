Загибла жила в селі Петрівка Чернігівської області. Постійної роботи вона не мала, тому в ягідний сезон продавала на ринку.

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Не мала постійної роботи

У ЗМІ кажуть, що жінку звали Оксана. Вона була неодружена. Тривалий час жінка жила на Чернігівщині в приватному будинку разом із батьком.

З роботою в неї теж не склалося. Загибла під час ягідного сезону збирала лохину, чорницю, малину та їздила продавати до Києва. Жінка торгувала на ринку біля станції метро "Лісова".

У Петрівці люди кажуть, що жінка жила в наметі, бо хотіла зекономити й заробити. Подейкують, що на Оболоні вона теж продавала фрукти і працювала касиром в одному з магазинів.

Купила скутер

Місцеві розповідають, що Оксана купила скутер і їздила ним до Києва. Вона – не безпритульна. Незважаючи на труднощі, жінка завжди усміхалася.

Нещодавно вона купила скутер і навіть каталася на ньому до Києва. Вона ніяка не безпритульна, як уже написали на деяких сайтах. Незважаючи на труднощі – не сумувала. Сміялась. І відчайдушно боролася за нормальне життя. Її у нас дуже любили,

– кажуть у Петрівці.

Староста села також додала, що Оксана була її ученицею. Вона добре вчилася і завжди багато працювала.

Жінку жорстоко вбили

У ЗМІ кажуть, що тіло жінки знайшли поблизу ресторану "Десант". Її виявив 36-річний киянин.

Вбивця завдав 6 ножових поранень: п'ять – у голову, одне – в шию. Також повідомлять, що біля місця злочину залишились сліди застілля. Тому припустили, що Оксану вбили знайомі люди.

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