Трагічний інцидент трапився на вулиці Ушакова у Києві. З однієї з квартир сусід почув крики і вирішив викликати поліцію.
Жахливе У Києві чоловік розбещував 8-річну дівчинку в шкільному туалеті
Забив гантелею
Поліцейські виявили у помешканні тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Виявилося, що до злочину причетний 38-річний син померлої. Між ним і його 67-річною матір'ю стався конфлікт. Під час сімейної сварки вдарив матір гантелею по голові. Від отриманої травми жінка померла на місці.
Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 – умисне вбивство. Чоловікові готують підозру у скоєнні злочину та клопотатимуть про тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Вбивства в Україні: останні гучні випадки
- На Оболоні 6 вересня вбили жінку з Чернігівщини, яка мешкала в наметі біля річки. Вона приїхала до Києва на підробіток, однак стала жертвою двох чоловіків. Одного з ймовірних вбивць вже затримали.
- У Кременчуці на Полтавщині знайшли понівечене тіло 79-річної жінки. Її з особливою жорстокістю вбив 27-річний чоловік. Свій злочин він знімав на телефон, а тіло жертви просто залишив біля будинку.
- У Львові 14 вересня 21-річний юнак до смерті забив 38-річного перехожого. Між чоловіками стався раптовий конфлікт, який переріс у бійку.
- Того ж дня у Чернівецькій області двоє чоловіків вбили 53-річного жителя Волині. Він приїхав купувати авто, однак поплатився за це життям: заради грабунку, "продавці" його вбили.