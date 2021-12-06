Побили вагітну і вкрали гроші: у київському ресторані охорона напала на відвідувачів

У столичному ресторані "Дубаї" спалахнув скандал через нібито напад охорони на відвідувачів та їх пограбування. Інцидент трапився уночі 2 грудня в середмісті Києва.

Постраждалими в результаті розбірок виявився хлопець та його вагітна дівчина. Їх почали бити ще в приміщенні, а згодом вигнали на вулицю.

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Заплутана історія

Все почалося з того, що пару попросили залишити заклад через те, що вони нібито заважали іноземним гостям.

Відвідувачі відмовилися це зробити, тому до них застосували силу.

Крім того, під час штовханини у дівчини із сумочки зникли 30000 гривень.

Зрештою обох потерпілих забрали на огляд до 17 лікарні, а вагітну – ще й до пологового будинку №1.

У молодика нібито діагностували перелом носа та ребер, а також численні садна на обличчі. Що ж до дівчини, то вона поскаржилася, що її били ногами в живіт в області печінки.

Після побиття пара написала заяву до поліції.

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Власник ресторану хоче зам'яти справу

Через деякий час власник ресторану вийшов на зв'язок із потерпілою Катериною. Він просив її владнати справу мирно, одна наполягав, що винуватцями скандалу була саме вона зі своїм бойфрендом.

Чоловік стверджував, що поверне дівчині зниклі гроші, лише якщо вона видалить усю інформацію про інцидент із соцмереж та попросить вибачення.

Крім того, він звинуватив своїх клієнтів у неадекватній поведінці та в надмірному споживанні алкоголю і навіть наркотиків.

Стрілянина у клубі на Хрещатику: подібне

Власник закладу переконував дівчину, що гроші у неї випадково випали і їх ніхто не крав. Крім того, він зухвало заявив, що вагітні жінки повинні сидіти вдома, а не ходити по ресторанах. На останок підприємець пригрозив подати зустрічний позов про нібито знищення посуду на 500 тисяч гривень та несплачений рахунок на шалену суму.

У барі "Диктат" на Хрещатику неадекватний гість скоїв напад на охоронця. Це трапилося 15 жовтня. Підозрюваний сам спровокував конфлікт, коли облаяв співробітника закладу. Згодом він дістав пневматичний пістолет та вистрілив йому в живіт. Потерпілого негайно доправили до лікарні, а стрільцю тепер загрожує до 7 років ув'язнення.

Момент побиття відвідувачів у клубі "Дубаї" в Києві: відео – Обережно! Кадри 18+ не для вразливих, присутня нецензурна лексика

Запис розмови потерпілої із власником "Дубаї": відео

Тексти публікацій "Києва оперативного":

Обережно, на відео зображені сцени насилля та багато нецензурної лайки

Максимально неоднозначний відос надіслав нам вчора один із підписників. Щоб оцінити весь цей спектр емоцій, які отримали ми, публікуємо все мовою оригіналу:

– Клуб "Дубаї" сьогодні о 20:00. Охорона клубу напала на хлопця та його вагітну дівчину. Побили та забрали у дівчини із сумочки гроші.

Подано заяву за лінією 102. Матеріали реєструються у Печерському районному управлінні Національної поліції.

– Можете, будь ласка, описати ситуацію та докладно розповісти, що трапилося?

– Пара відпочивала у закладі. До них підійшла охорона та попросила залишити бар, аргументуючи тим, що вони заважають іноземцям. Пара відмовилася. Після цього охорона спробувала виштовхати із закладу вагітну дівчину. За неї заступився хлопець. Їх силою виштовхали надвір і побили. У процесі із сумочки дівчини хтось із охоронців витягнув гроші у розмірі приблизно 30000 гривень.

Викликали поліцію та карету швидкої медичної допомоги. Обох потерпілих доправили до 17 лікарні, а звідти до першого пологового будинку. Весь цей час я повідомляв поліції про переміщення потерпілих, але? так і не дочекавшись слідчо-оперативної групи, потерпілі самі приїхали до Печерського управління поліції і зараз пишуть заяву.

Для цілісної та більш повної картини очікуємо на версію від закладу харчування.

***

Історія з рестораном "Дубаї" набирає обертів. Як завжди викладаємо повну версію, без єдиного домислу, щоби ви змогли самостійно зробити висновки

Отже, частина 2.

"Доброго дня, ось відео вчорашньої бійки в ресторані "Дубаї" і запис розмови з власником який пропонує повернути вкрадені гроші за те, щоб ми мовчали".

Усе ще чекаємо на версію від власників ресторану.