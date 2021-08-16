Подарували віру в людей: у Києві 6-річному хлопчику повернули загублену скарбничку
Джерело:Спільнота "Нивки Разом"
У Києві 6-річний хлопчик загубив у транспорті скарбничку. Він наполягав, що необхідно розмістити оголошення в інтернеті й це допомогло – важливу для дитини річ повернули.
Пасажири, які їхали у 26-му тролейбусі, забрали скарбничку й коли побачили оголошення у спільноті "Нивки Разом", то одразу його повернули дитині. Його мама написала пост вдячності й підкреслила, що сину подарували віру у людей.
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Інтернет допоміг знайти гаманець
Повідомлення Наталії Веремчук у фейсбуці:
Вчора у 26-му тролейбусі мій 6-річний син загубив скарбничку й завдяки цій прекрасній групі, нашим прекрасним нивчанам й головне – Геннадію (який знайшов наш скарб) та його сестрі Наталії, дитині повернули скарб.
Хочу подякувати всім небайдужим, хто вирішив допомогти нам знайти скарбничку. 105 репостів було, навіть якщо я цього не просила.
Чесно кажучи, я особисто ставилася скептично, але дитина була впевнена, що треба писати в інтернеті й хто знайшов, поверне нам.
Дякую за те, що даруєте синові віру в людей!
Досі не можу повірити.
Хлопчику повернули його гаманець / Фото Наталії Веремчук
Історія піднала настрій людям
У коментарях під дописом Наталії чимало коментарів.
- Користувачка Лєна Потьомкіна пише: "це так важливо у 6 років не втратити віру в добро й справедливість".
- Водночас користувачка фейсбуку Наталія Трикіша пише: "навіть якось настрій піднявся. Приємно, що все-таки в нашій країні багато хороших й небайдужих людей. Робіть добро й воно до вас повернеться".
Хлопчик та його рідні / Фото Наталії Веремчук