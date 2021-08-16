Пасажири, які їхали у 26-му тролейбусі, забрали скарбничку й коли побачили оголошення у спільноті "Нивки Разом", то одразу його повернули дитині. Його мама написала пост вдячності й підкреслила, що сину подарували віру у людей.

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Інтернет допоміг знайти гаманець

Повідомлення Наталії Веремчук у фейсбуці:

Вчора у 26-му тролейбусі мій 6-річний син загубив скарбничку й завдяки цій прекрасній групі, нашим прекрасним нивчанам й головне – Геннадію (який знайшов наш скарб) та його сестрі Наталії, дитині повернули скарб.

Хочу подякувати всім небайдужим, хто вирішив допомогти нам знайти скарбничку. 105 репостів було, навіть якщо я цього не просила.

Чесно кажучи, я особисто ставилася скептично, але дитина була впевнена, що треба писати в інтернеті й хто знайшов, поверне нам.

Дякую за те, що даруєте синові віру в людей!

Досі не можу повірити.

Хлопчику повернули його гаманець / Фото Наталії Веремчук

Історія піднала настрій людям

У коментарях під дописом Наталії чимало коментарів.

Користувачка Лєна Потьомкіна пише: "це так важливо у 6 років не втратити віру в добро й справедливість".

Водночас користувачка фейсбуку Наталія Трикіша пише: "навіть якось настрій піднявся. Приємно, що все-таки в нашій країні багато хороших й небайдужих людей. Робіть добро й воно до вас повернеться".

Хлопчик та його рідні / Фото Наталії Веремчук