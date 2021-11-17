На Подолі в Києві горів склад приватної компанії: відео пожежі

На Костянтинівській в Києві сталася пожежа на складі з меблевою фурнітурою. На щастя, внаслідок загорання ніхто не постраждав.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 17 листопада о 03:06. Горів склад на Костянтинівській, 74, що у Подільському районі столиці.

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Вогонь гасили 30 рятувальників

Працівники ДСНС встановили, що пожежа виникла в 1-поверховому складі розміром 20х40 метрів. Там зберігалися ролети, жалюзі та фурнітура до металопластикових вікон.

Вже о 03:49 пожежу на площі 300 квадратних метрів вдалося локалізувати, а через 40 хвилин її погасили.

Горів склад на Подолі / Фото ДСНС Києва

На місці події працювали 30 рятувальників, які залучили 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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