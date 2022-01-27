На Подолі у Києві легковик влетів у автозак та надовго зупинив рух трамваїв

Внаслідок ДТП тисячі киян не могли потрапити на роботу та доїхати до Подолу й у зворотному напрямку. Аварія сталася вранці 26 січня на Глибочицькій вулиці у Києві.

Водій конвойної машини рухався в напрямку станції метро "Контрактова площа", коли його зачепив легковик Ford. Внаслідок ДТП, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

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На місці події працювали патрульні, які з'ясовували всі обставини ДТП та витратили на це більше години.

Всі трамваї зупинилися



Очевидці кажуть, що правоохоронці рухалися без увімкнених сигналів / Фото "Києва оперативного"

Вранці 27 січня на Глибочицькій вулиці рух був досить жвавим. Через це поліцейський автозак об'їжджав затор зустрічкою, а водійка Ford їхала трамвайними коліями для повороту ліворуч.

У момент, коли водій конвойної автівки перелаштовувався праворуч, "американець" повертав на зелене. Машини зіштовхнулися між собою.

Автозак у після зіткнення фізично заблокував рух трамваям, що йдуть з Подолу до Лук'янівки. Ford зупинився на тому місці, де заважав проїзду трамваїв у протилежному напрямку.

Оскільки громадський транспорт є чи не єдиним стратегічно важливим у цій ділянці столиці, тисячі киян опинилися у зовсім незручній ситуації.

На весь час оформлення ДТП зупинялися трамваї № 14 та № 18.

Чи вмикав власник Ford сигнал повороту, невідомо, однак правоохоронці, судячи з відео, рухалися без сигналів, які дають їм право відступати від правил дорожнього руху.

У патрульній поліції інцидент поки що не прокоментували.

Дивіться відео ДТП за участю конвойної машини поліції: