Поліція обшукувала управління освіти Печерського району Києва

Працівники поліції та прокуратури продовжують щоденну серію обшуків у представників влади Києва. ​​13 жовтня правоохоронці проводили слідчі дії в управлінні освіти Печерської РДА.

Водночас з обшуками прокурори повідомили про підозри у вчиненні злочину керівникам управління. Інкримінують посадовцям розкрадання коштів під час закупівлі шкільних меблів.

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За даними слідства, чиновники замовили у підрядників стільців на 940 800 гривень. При цьому вартість меблів нібито була завищена вдвічі.

Буцімто вкрали 450 тисяч

Поліцейські кажуть, що представники управління освіти та інноваційного розвитку Печерської райдержадміністрації купили у приватного підприємства 1470 стільців.

Один стілець обійшовся бюджету Києва у 640 гривень. При цьому поліцейські кажуть, що насправді один стілець мав коштувати менш ніж 320 гривень.

Крім того, у прокуратурі кажуть, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам публічних закупівель.

Правоохоронці стверджують, що раніше вже повідомили про підозру у скоєнні злочину постачальнику.

Інцидент кваліфікували як крадіжку бюджетних коштів. Якщо фігурантів справи визнають винними в суді, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки після звільнення.

Досудове розслідування триває.