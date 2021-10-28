У поліції Києва розповіли, як перевірятимуть транспорт та що загрожує невакцинованим пасажирам
Джерело:"Українська правда"
З початку дії посилених норм карантину у Києві почнуть рейди групи поліцейських. Вони вибірково перевірятимуть наявність у пасажирів COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів та довідок про одужання від коронавірусної хвороби.
Щодо порушників карантинних норм правоохоронці складатимуть адміністративні протоколи. Потім ці документи поліцейські скеровуватимуть до суду.
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Покарання за проїзд без COVID-сертифікату та інших документів, які дозволяють користуватися транспортом у червоній зоні, встановлюватиме суд.
Від 17 до 34 тисяч гривень штрафу
- Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за недотримання карантинних вимог можуть накласти штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Те ж саме покарання мало б очікувати й тих, хто носить маску під носом або на підборідді.
- У КМДА кажуть, що для безперешкодного користування громадським транспортом кияни мають бути щеплені хоча б однією дозою вакцини. Також дорослі повинні мати при собі ПЛР-тест або тест на антиген, чинні протягом 72 годин. Підійде також довідка про одужання від COVID-19.
- Діти можуть користуватися транспортом без обмежень.
Як довго поліцейські проводитимуть рейди, та скільки груп виділять на Київ, у поліції не повідомили.
Що відомо про посилення карантину у Києві
28 жовтня мер Києва Віталій Кличко оголосив про те, що влада столиці вимушена посилити карантинні обмеження. За кілька годин після цього комісія з ТЕБ та НС вирішила, що Київ має увійти в червону зону карантину. Протиепідеміологічні заходи, які ввів мер міста, фактично повністю дорівнюють передбаченим Кабміном.