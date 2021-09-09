Помер рятувальник, який ліквідовував аварію на ЧАЕС

На 60-му році життя помер Олександр Печовал. Він був заступником начальника пожежної частини у зоні відчуження ЧАЕС. У перші дні аварії був рятувальником і брав участь у її ліквідації.

Олександр Печовал помер 7 вересня. Працівники ДСНС висловили співчуття родині і близьким з приводу втрати.

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Працював 18 років

Рятувальник Олександр Печовал помер у віці 60 років. Про причину смерті в ДСНС – не повідомляють. Печовал родом із Черкащини. Там він закінчив пожежно-рятувальне училище.

Олександр Печовал працював рятувальником понад 18 років. Він був заступником начальника пожежної частини з охорони зони відчуження. У перші дні після аварії на ЧАЕС ліквідовував наслідки та допомагав людям.



Помер рятувальник Олександр Печовал / Фото ДСНС Київщини

Пізніше – став підполковником внутрішньої служби в Київській області. Нагороджений медаллю "За бездоганну службу" 3-го ступеня.