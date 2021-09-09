Александр Печовал умер 7 сентября. Работники ГСЧС выразили соболезнования семье и близким по поводу потери.

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Работал 18 лет

Спасатель Александр Печовал умер в возрасте 60 лет. О причине смерти в ГСЧС – не сообщается. Печовал родом из Черкасской области. Там он закончил пожарно-спасательное училище.

Александр Печовал работал спасателем более 18 лет. Он был заместителем начальника пожарной части по охране зоны отчуждения. В первые дни после аварии на ЧАЭС ликвидировал последствия и помогал людям.



Умер спасатель Александр Печовал / Фото ГСЧС Киевщины

Позже – стал подполковником внутренней службы в Киевской области. Награжден медалью "За безупречную службу" 3-й степени.