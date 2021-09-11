Понівечені тітушками та знищені вогнем: архітектурні будівлі Києва стають руїнами

Напівзруйновані пам'ятки архітектури у центрі Києва жартома називають візитівкою столиці. Відомі старовинні маєтки стоять десятками років, перетворюючись на руїни. Проте відповідальності за це ніхто не несе.

Майже 90% історичних та архітектурних пам'яток у столиці перейшли у приватну власність. Будинки отримували у власність просто за безцінь, а безвідповідальних власників нерухомості знайти зараз досить складно.

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Власники нехтують культурною спадщиною

Зазвичай недобросовісні власники свідомо доводять будинки до такого стану. Проводити реконструкцію часто вже немає сенсу.

За словами заступника міського голови Києва Володимира Прокопіва, штраф за невідповідне поводження з пам'яткою архітектури є невеликий. Він становить лише 1700 гривень.

Власник розуміє, що заплатити штраф значно дешевше, ніж доглядати за спорудою. Саме тому ми маємо таку ситуацію, яку зараз бачимо на вулиці,

– наголосив Прокопів.

На місці знесеної садиби може бути готель

У 2021 році столиця втратила будинок купця Уткіна, збудований в кінці XIX століття. Власник просто зніс садибу, від якої залишились тільки старовинні цеглини. Поширюють чутки, що вже незабаром на місці садиби побудують черговий готель.

Ділянку ще 2003 року передали в оренду на 25 років – до 2028 року.

У 2018 році департамент містобудування та архітектури КМДА видав компанії містобудівні умови на "реконструкцію" нежитлової будівлі під готель. Незадовго до знищення в будинку вибили вікна, що є досить поширеним способом для якнайшвидшого доведення будівлі до аварійного стану.



Знесений будинок Уткіна / Фото Київської міської прокуратури

Тітушки вночі понівечили садибу Барбана

Ще одна історична будівля у Києві – Садиба Барбана. Її збудували у 1900-х роках, проте вона так і не отримала охоронного статусу. У серпні 2021 року тітушки перетворили вночі архітектурну пам'ятку на руїну.

Депутатка Київради Аліна Михайлова вважає, що відповідальність за руїни на Київській міській держадміністрації.

"Нас наділила громада владою для розв'язання таких питань, як збереження культурної спадщини. Сьогодні у столиці роблять максимально все, щоб цієї спадщини не було. Ще 5 років і в нас не буде історичного Києва", – підкреслила депутатка.



Зруйнована садиба Барбана / Фото з фейсбуку Олега Симороза

Пожежа у костелі Святого Миколая

Уночі 3 вересня 2021 року загорівся костел Святого Миколая. Точніше орган всередині костелу. Після пожежі члени релігійних організацій закликали повернути костел у власність Римо-католицької церкви в Україні. Навіть написали лист президентові України.

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"Парафіяни майже 30 років зверталися з численними запитами, зверненнями та скаргами щодо повернення костелу Святого Миколая своїй парафії", – розповів єпископ Віталій Кривицький.



Пожежа у костелі Святого Миколая / Фото "Радіо Свободи"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді.

Гостинний двір без даху

На відновлення костелу, за підрахунками Мінкульту, потрібно 75 мільйонів гривень. Державних грошей немає, тому допомагають бізнесмени та меценати. За тиждень лиш зібрали більше ніж 25 мільйонів гривень.

Гостинний двір – ще одна культурна пам'ятка, яка поступово перетворюється на руїну. Будівля 200 років прикрашала столичну Контрактову площу. У ній підписували контракти та робили знакові закупи, а тепер тут лише дмухає вітер. Будівля стоїть без даху ще з 2013 року.



Гостинний двір / Фото Офіційного порталу Києва

Кілька років тому міська влада Києва захотіла взяти споруду на власний баланс. Однак виявилось занадто багато бюрократичних моментів. Лиш нещодавно ситуація зрушила з мертвої точки – Гостинний двір зараз у власності заповідника Софія Київська.

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Поки погоджують та визначають долю будівлі, старовинний двір продовжує розвалюватися на очах. Ще кілька років – і реставрувати буде нічого, а винних, як завжди не знайдеться. Історичний Київ тим часом можна буде показувати нащадкам лиш на фото.

Архітектура Києва перетворюється на руїни: дивіться сюжет 24 каналу