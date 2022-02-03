Пострілів було багато: активісти опублікували початок конфлікту в обміннику у центрі Києва

Представники патріотичних громадських організацій 2 лютого прийшли до обмінного пункту на Володимирській вулиці з мікрофонами та відеокамерами. Вони мали намір поспілкуватися з працівниками закладу, однак наштовхнулися на серйозний опір з боку озброєної охорони.

Запис початку конфлікту, виклав у мережі керівник "Спілки учасників АТО" Михайло Майман, який у самому інциденті не брав участі. Судячи з відео, патріоти почали свою акцію з того, що зайшли до обмінного пункту та почали питати в охорони, чи є вони бойовиками ОРДЛО.

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Охоронці закладу майже миттєво перекрили активістам шлях всередину приміщення, після чого стався конфлікт.

Стріляли у приміщенні

Представники охорони обмінного пункту поводилися досить зухвало та агресивно. Коли ж один з активістів зірвав нібито керівника охорони медичну маску, почалися сутички.

Всередині приміщення пролунало кілька пострілів, а охоронці застосували сльозогінний газ, після чого активісти та працівники обмінника вибігли на подвір'я.

На Володимирській вулиці у цей момент вже перебував озброєний гвинтівкою чоловік у масці, який при вигляді активістів почав бігти у двір, де й сталася ще одна бійка.

Під час сутичок з офісу обмінника вибіг ще один чоловік з автоматом, у якому згодом впізнали нібито проросійського бойовика.

Дивіться відео початку конфлікту на Володимирській вулиці у Києві:

Поліцейські затримали 14 осіб

Вже після конфлікту на місці події прибули бійці КОРДу, патрульні та слідчі. Як саме правоохоронці кваліфікували подію, у поліції не повідомили.

Поліцейські затримали 14 учасників конфлікту. Всіх затриманих учасників події відвезли до Шевченківського управління поліції. Чи відпустили їх згодом, невідомо.