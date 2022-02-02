За інформацією правоохоронців, усі постраждалі отримали травми внаслідок бійки. Наразі лікарі надають їм медичну допомогу, повідомляє 24 канал.
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У центрі Києва сталася стрілянина
Київські правоохоронці 2 лютого отримали повідомлення про бійку та стрілянину неподалік фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце події негайно виїхали спецпризначенці, патрульні та слідчо-оперативна група.
Старша інспекторка відділу моніторингу Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва розповіла, що конфлікт трапився між активістами та співробітниками фінустанови. Один з його учасників здійснив кілька пострілів. Однак наразі невідомо, чи це був активіст, чи охоронець.
Внаслідок конфлікту до лікарні доставили 2 осіб. Окрім того, до Шевченківського відділку поліції доставили 14 осіб. Наразі з ними працюють правоохоронці та проводять першочергові слідчі дії,
– зазначила правоохоронниця.
За її словами, постраждалі отримали травми саме внаслідок бійки. Від стрілянини буцімто ніхто не постраждав.
Стріляв один з учасників бійки / Фото поліції Києва
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – до 4 років за ґратами. Наразі у фінансовій установі проводять слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини інциденту.