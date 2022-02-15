Працівник "Нової пошти" стрибнув рятувати жінку у квартиру з вогнем: вражаюче відео

У одній з багатоповерхівок Києва, що на вулиці Кирилівській, трапилася пожежа. Чоловік до прибуття пожежників врятував жінку, яка через сильне задимлення не могла вийти з квартири.

Інцидент трапився 15 лютого. Очевидці опублікували відео порятунку літньої жінки.

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Чоловік кинувся у квартиру, щоб врятувати жінку: дивіться відео

Як врятували жінку

На відео видно, як чоловік виліз на дах прибудови, де розташовується "Нова пошта", й застрибнув у вікно. У той час з квартири вже ринув дим. Він тримав на руках жінку й виніс її через вікно. Пенсіонерка була розгубленою і не могла стояти. Після цього рятувальники допомогли зняти її з даху.

Ще одне врятоване життя

Працівники ДСНС також врятувати літню жінку, яка самостійно не змогла вийти з помешкання на другому поверсі. Крім цього, з верхніх поверхів на свіже повітря евакуювали 8 людей.

Де виник вогонь

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на другому поверсі дев'ятиповерхівки на балконі й поширилась на житлову кімнату. Однак причини та обставини встановлюють правоохоронці. Ліквідували вогонь 15 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Наслідки пожежі

Вогонь поширився на площі 25 квадратних метрів. Через це кімната, балкон, коридор квартири вигоріли повністю. Стіни та стелю кухні покрила кіптява.

Ще одна пожежа в Києві

У Солом'янському районі Києва 19 січня виникла пожежа у побутовій кімнаті. У ній загинула жінка 1980 року народження та чоловік 1970 року народження отримав опіки.

Текст публікації телеграм-каналу "Київ оперативний"

Співробітник "Нової пошти" кинувся у палаючу квартиру для порятунку літньої жінки, яка знаходилася в середині. Київ, Кирилівська, 126/2