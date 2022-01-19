Виклик рятувальникам надійшов о 3:56 з вулиці Західної, 4. Люди повідомили, що там горить побутова кімната.

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Прибувши на місце, бійці ДСНС з'ясували, що полум'я охопило зовсім невелику площу – 3 на 5 метрів. Рятувальники одразу ж почали гасити вогонь і в процесі виявили тіло загиблої.

Крім того, вони знайшли чоловіка 1970 року народження, якого негайно госпіталізували до опікового центру. У нього діагностували опіки голови та рук.

Важливо! О 4:12 вогнеборці локалізували пожежу, а о 4:28 повністю ліквідували її. Для цього залучили дві одиниці техніки та 10 членів екіпажів. Тепер у причинах інциденту, який забрав життя, розбиратиметься поліція.



Пожежники встигли врятувати чоловіка з опіками / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Під час пожежі в побутівці загинула жінка. 19 січня о 3:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вулиці Західній, 4, що у Солом’янському районі столиці.

На місце події прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в побутівці, розміром 3 на 5 метрів. Вогнеборці одразу ж взялися за ліквідацію пожежі.

Під час гасіння загоряння бійці виявили тіло жіночої статі 1980 року народження. Крім того, рятувальники передали лікарям чоловіка 1970 року народження з попереднім діагнозом – опіки голови та верхніх кінцівок. Його госпіталізували до опікового центру.

О 4:12 рятувальники локалізували пожежу на площі 15 квадратних метрів, а о 4:28 – ліквідували.

На місце події залучили 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу. Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.