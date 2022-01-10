Дзвінок про займання житла у дев'ятиповерхівці до рятувальників надійшов майже о 4 годині ранку. Трагедія трапилася на вулиці Братиславській, 36/2.

До теми У Вишгороді під Києвом сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

Кімната вигоріла вщент

Вогнеборці, які прибули на виклик, негайно заходилися гасити пожежу. Однак жителі будинку ще до їх прибуття почали евакуювати всіх на вулицю.

Зрештою бійцям ДСНС вдалося локалізувати вогонь на площі 15 квадратних метрів о 4:38 і повністю приборкати його о 5:11. На жаль, кімнату квартири, де виникло загоряння, пожежа знищила повністю – вона закоптила її стіни і стелю.

Крім того, під час гасіння рятувальники знайшли під будинком тіло мешканця цього житла. З'ясувалося, що 50-річний чоловік вистрибнув з вікна, імовірно рятуючись від вогню.

Зверніть увагу! Для гасіння пожежі залучили 3 машини та 13 рятувальників. Також на місці працювала слідчо-оперативна група.



Пожежу гасили 3 одиниці техніки та 13 рятувальників / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві



Виклик вогнеборцям надійшов о 4:00 ранку / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

До трагедії призвела оковита

Сусіди загиблого чоловіка розповіли, що він винаймав кімнату в одній квартирі з ними, пише ТСН. За словами жінки на ім'я Галина, ввечері перед пожежею вона посварилася із покійним через його пиятику. Будучи нетверезим, чоловік голосно слухав музику і заважав іншим людям.

Він два тижні пив, кричав. Я посварилася з ним, пішла увімкнула телевізор трошки голосніше, він рази три виходив на вулицю, а потім я заснула,

– пригадує сусідка.

Через деякий час вона прокинулася через стукіт у двері і побачила, що сусідня кімната охоплена вогнем та димом. Перелякавшись, Галина зі своїм чоловіком вибігли надвір в тому, в що були одягнені.

Про те, що сусід загинув, вона дізналася лише вранці, коли правоохоронці попросили опізнати тіло. Виявилося, що, падаючи з вікна, він зачепився за кондиціонер, який висів поверхом нижче.

Жінка пригадує, що чоловік працював електриком і прожив з ними в одному помешканні три роки. За її словами, коли покійний не вживав алкоголь, то був цілком адекватною, спокійною та чуйною людиною.

Інші сусіди загиблого також підтвердили, що чоловік зловживав спиртним. Вони нібито чули постійні сварки і навіть бачили, як він розкидав пляшки та ломився в чужі двері.



Пожежа виникла на 7 поверсі / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві



Рятувальники виявили під будинком тіло мешканця згорілої кімнати / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Загадкову історію розплутуватиме поліція

Наразі в деталях трагедії розбираються правоохоронці. Вони з'ясовують, чому виникла пожежа і чи справді чоловік сам вистрибнув з вікна. Поліціянти уже відрили кримінальне провадження за статтею умисного вбивства, однак з позначкою "нещасний випадок".



Пожежа вщент знищила кімнату площею 15 квадратних метрів / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

У Києві чоловік загинув, вистрибнувши з вікна квартири, що горіла: відео

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці. 9 січня о 3:59 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, за адресою: вулиця Братиславська, 36/2, що у Деснянському районі столиці.

До місця виклику направили рятувальників з 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що на 7 поверсі 9-поверхового житлового будинку горить квартира.

Провівши оперативне розгортання, рятувальники почали гасити пожежу. Жителі будинку розпочали самостійно проводити евакуацію ще до прибуття пожежних підрозділів.

Пожежу на площі 15 квадратних метрів локалізували о 4:38 та о 5:11 ліквідували. Під час ліквідації пожежі на вулиці біля будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. Попередньо встановили, що людина випала з помешкання, де сталася пожежа.

Внаслідок пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, закоптилися стіни та стеля квартири.

До ліквідації залучили 3 одиниці техніки, а також 13 членів особового складу. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці. На місці працює слідчо-оперативна група.