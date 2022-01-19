Вызов спасателям поступил в 3.56 с улицы Западной, 4. Люди сообщили, что там горит бытовая комната.
По теме Тело нашли под балконом: киевлянин хотел спастись от пожара и погиб, выпрыгнув из окна
Еще одну жизнь спасли
Прибывшие на место бойцы ГСЧС выяснили, что пламя охватило совсем небольшую площадь – 3 на 5 метров. Спасатели сразу начали тушить огонь и в процессе обнаружили тело погибшей.
Кроме того, они нашли мужчину 1970 года рождения, которого немедленно госпитализировали в ожоговый центр. У него диагностировали ожоги головы и рук.
Пожарные успели спасти мужчину с ожогами / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве
Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:
В пожаре в бытовке погибла женщина. 19 января в 3:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем по улице Западной, 4 в Соломенском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в бытовке, размером 3 на 5 метров. Пожарные сразу же взялись за ликвидацию пожара.
Во время тушения возгорания бойцы обнаружили тело женского пола 1980 года. Кроме того, спасатели передали врачам мужчину 1970 года рождения с предварительным диагнозом – ожоги головы и верхних конечностей. Его госпитализировали в ожоговый центр.
В 4:12 спасатели локализовали пожар на площади в 15 квадратных метров, а в 4:28 – ликвидировали.
На место происшествия были привлечены 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.