Працювали кур'єрами: у Києві поліцейські виявили іноземців-нелегалів
21 вересня 2021 , 10:33Читать новость на русском
Джерело:поліція Києва
У Києві правоохоронці виявили 5 іноземців, які нелегально перебували в Україні. Чоловік працювали в кур'єрській службі. Одного з них примусово мають відправити до своєї країни.
Нелегалів затримали співробітники міграційної служби. Про це повідомили 20 вересня.
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Незаконно живуть в Україні
До Державної міграційної служби відвезли 14 іноземців. Вони працювали кур'єрами в одній із служб Києва. Серед них правоохоронці виявили 5 нелегалів. У них закінчився термін перебування в Україні.
Затримали 14 іноземнців, з них 5 – нелегали / Нацполіція Києва
- На всіх нелегалів поліцейські склали адміністративні протоколи.
- Вони порушили закон України за статтею "порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України".
- Одного з нелегалів – 32-річного кур'єра примусово відправлять додому.
- Покарання для решти фігурантів визначить суд.