Правоохоронці знайшли водія, який 1 січня збив дитину й утік з місця ДТП

У Києві 1 січня п'яний водій збив 12-річного хлопчика та втік з місця ДТП. Правоохоронці затримали його та оголосили про підозру.

Водій автомобіль BMW наїхав на 12-річного хлопчика 1 січня, приблизно о 21:00. Чоловік мчав вулицею на великій швидкості.

Читайте також 6-місячна дівчинка загинула в потрійній ДТП на Харківщині: відео з місця події

Деталі наїзду на дитину у Києві

У момент аварії хлопчик переходив дорогу пішохідним переходом на вулиці Світлицького. Його збив 42-річний водій. Чоловік втік з місця ДТП, навіть не зупинившись.

Дитину з травмами госпіталізували у місцеву лікарню. У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом плечової кістки та інші травми.

Правоохоронці знайшли винуватця аварії

Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто" патрульні встановили напрямок, у якому поїхав водій. Його та автівку оперативно розшукали.

Водій під час спілкування з поліцейськими поводився зухвало. Інспектори запідозрили, що він п'яний. Це підтвердив і висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди порушника доставили для перевірки. Результат – 1 проміле алкоголю в крові.

Патрульні затримали чоловіка і передали його слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування усіх обставин події. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Чоловікові вже оголосили про підозру

Водночас у Київській міській прокуратурі повідомили, що винуватцю аварії вже повідомили про підозру. Наразі вирішують питання обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

У Києві водій збив хлопчика: дивіться відео (18+)