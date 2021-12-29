За попередньою інформацією, на трасі М-03 біля села Волохів Яр не розминулися автомобілі Toyota і "ГАЗель". Від удару одне авто відкинуло на вантажівку MAN.

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Дитину везли без автокрісла

Відомо, що за кермом Toyota перебувала 34-річна жінка. Її 6-місячна донька лежала в салоні на задньому сидінні.

В автомобілі не було автокрісла чи колиски. Відтак, коли на шляху від Ізюма до Чугуєва сталася аварія, дівчинка отримала травму голови.

Пошкодження в дитини були надто серйозними. Дівчинка померла на місці автопригоди.

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Стан інших потерпілих

У водійки Toyota діагностували перелом носа та забій щелепи. Її доставили до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у Харкові.

51-річний керманич "ГАЗелі" відбувся кількома забоями та відмовився їхати до лікарні. Про стан здоров’я водія вантажівки наразі нічого не відомо.

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Чому потрібні автокрісла

Згідно з Правилами дорожнього руху, в Україні дітей до 12 років та зростом до 145 сантиметрів потрібно перевозити в автомобілях зі спеціальними утримуючими пристроями. Однак часто водії нехтують встановленням автокрісел.

Численні дослідження довели, що ні базові ремені безпеки в салоні, ні руки батьків не зможуть врятувати дитину від травм у разі ДТП. Автокрісло ж захистить і від бокового удару, і від вильоту через лобове скло.

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