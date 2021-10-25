Прокурори масово обшукують підрядників Святошинської РДА у Києві

Поліцейські Києва прийшли з черговими обшуками у компанії, які надавали послуги Святошинській райдержадміністрації. Приватні фірми робили ремонти навчальних закладів, однак на цьому нібито вкрали 2 мільйона гривень.

За даними слідства, керівники підрядних підприємств нібито внесли у документи неправдиві дані про обсяги та вартість робіт. Суму збитків встановили експерти на прохання правоохоронців.

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25 жовтня поліцейські проводять 18 обшуків у надії знайти докази причетності фігурантів до злочину.

Про підозру повідомили лише 2 особам

За даними слідства, у грудні 2020 року працівники управління освіти Святошинської РДА уклали договори з 8 приватними компаніями.

Оборудка, яку нібито провернули керівники фірм, завдала бюджету Києва близько 2 мільйонів гривень збитків.

25 жовтня правоохоронці прийшли з обшуками в офіс підрядників та додому до керівництва фірм. Загалом проводять 18 обшуків.

За результатами слідчих дій прокурори повідомили про підозру лише двом директорам приватних підприємств. Їм інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах, а також таке саме діяння, вчинене повторно.

Незабаром підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи. Чи оголошуватимуть підозри очільникам інших підприємств, невідомо.

Крім того, правоохоронці хочуть встановити особи інших людей, ймовірно причетних до злочину.