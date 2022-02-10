Протиаварійні роботи майже закінчено: Ткаченко показав хід робіт у Гостинному дворі

Протиаварійні роботи в історичній будівлі Гостинного двору у Києві виходять на фінішну пряму. Незабаром підрядники перейдуть до безпосередньої реставрації пам'ятки.

За словами міністра культури та інформаційної політики, реставрація об'єкту має стартувати навесні, однак до цього підрядники мають впоратися з кількома пунктами, які передбачені у плані протиаварійних робіт. Зокрема, спеціалісти повинні облаштувати гідроізоляцію конструкцій тимчасової покрівлі.

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Крім того, у Гостинному дворі збираються підключити системи водопостачання та очистити стіни та конструкції від бруду.

Які протиаварійні роботи зробили на території Гостинного двору



Хід протиаварійних робіт у Гостинному дворі / Фото з телеграму Олександра Ткаченка

За словами Ткаченка, з 31 грудня 2021 року до 10 лютого робітники встигли:

завершити встановлення паркану та монтажу галерей для пішоходів;

почати монтаж каркасу тимчасової покрівлі парапетів;

провести антикорозійну захисну обробку металевих конструкцій;

почати прибирання та вивіз сміття;

встановити огородження та перила по всій території будівлі;

розпочати монтаж системи освітлення та відеонагляду.



Робітники закріпили конструкції Гостинного двору / Фото з телеграму Олександра Ткаченка

Скандальна історія довжиною 10 років

Проблеми зі збереженням історичного торговельного комплексу на Подолі почалися за часів Януковича. У 2012 році Київрада передала землю під будівлею в оренду на 5 років. Компанія "Укрреставрація" мала відреконструювати приміщення під торговельно-офісний центр, але через 3 роки будівлю законсервували. Не зважаючи на рішення суду та позицію Кабміну, у міністерстві культури довгі роки не включали будівлю до списку пам'яток архітектури. Зробили це лише 19 травня 2021, коли будівлю майже "відвоювала" КМДА. Після цього влада столиці боролася з мінкультом щодо того, хто саме займатиметься реставрацією Гостинного двору. У цьому протистоянні переміг Олександр Ткаченко.