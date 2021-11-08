П'яний хлопець вкрав у Києві маршрутку і годину гасав вулицями столиці
8 листопада 2021 , 21:03Читать новость на русском
Джерело:сайт поліції Києва
У Києві спіймали нетверезого 29-річного зловмисника, який вкрав маршрутний автобус "Богдан" і цілу годину їздив ним столицею. Про інцидент стало відомо 8 листопада.
Зухвале викрадення відбулося на провулку Карельському. Про злочин правоохоронцям повідомив водій маршрутки.
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- Молодик напідпитку помітив прикаркованний на узбіччі автобус і вирішив вкрасти його, коли водій відволікся.
- Зловмисник, попри алкогольне сп'яніння, сів за кермо і поїхав в невідомому напрямку.
- Орієнтування на нього передали усім нарядам патрульної поліції.
- Протягом години правоохоронцям таки вдалося затримати викрадача автобусу на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі столиці.
- Пояснити свій вчинок хлопець зрештою не зміг й анітрохи не протверезів.
Зловмисник приблизно годину гасав Дніпровським районом / Фото поліції Києва
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Зловмиснику вже оголосили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Тепер він може опинитися за ґратами на три – п'ять років. Невдовзі чоловіку мають обрати запобіжний захід.