Пьяный парень украл в Киеве маршрутку и час носился по улицам столицы
8 ноября 2021 , 21:07Читати новину українською
Источник:сайт полиции Киева
В Киеве поймали нетрезвого 29-летнего злоумышленника, который угнал маршрутный автобус "Богдан" и целый час ездил по ним по столице. Об инциденте стало известно 8 ноября.
Дерзкое похищение произошло на Карельском переулке. О преступлении правоохранителям сообщил водитель маршрутки.
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Водка толкнула на приключения
- Подвыпивший молодой человек заметил прикаркованный на обочине автобус и решил украсть его, когда водитель отвлекся.
- Злоумышленник, несмотря на алкогольное опьянение, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.
- Ориентировку на него передали всем нарядам патрульной полиции.
- В течение часа правоохранителям удалось задержать угонщика автобуса на улице Азербайджанской в Днепровском районе столицы.
- Объяснить свой поступок парень в конце концов не смог и ничуть не отрезвел.
Злоумышленник примерно час носился по Днепровскому району / Фото полиции Киева
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Злоумышленнику уже объявили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Теперь он может оказаться за решеткой на три – пять лет. Вскоре мужчине должны выбрать меру пресечения.