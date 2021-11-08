Пьяный парень украл в Киеве маршрутку и час носился по улицам столицы

В Киеве поймали нетрезвого 29-летнего злоумышленника, который угнал маршрутный автобус "Богдан" и целый час ездил по ним по столице. Об инциденте стало известно 8 ноября.

Дерзкое похищение произошло на Карельском переулке. О преступлении правоохранителям сообщил водитель маршрутки.

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Водка толкнула на приключения

Подвыпивший молодой человек заметил прикаркованный на обочине автобус и решил украсть его, когда водитель отвлекся.

Злоумышленник, несмотря на алкогольное опьянение, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Ориентировку на него передали всем нарядам патрульной полиции.

В течение часа правоохранителям удалось задержать угонщика автобуса на улице Азербайджанской в ​​Днепровском районе столицы.

Объяснить свой поступок парень в конце концов не смог и ничуть не отрезвел.



Злоумышленник примерно час носился по Днепровскому району / Фото полиции Киева

"Покатушки" могут вылиться в заключение

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Теперь он может оказаться за решеткой на три – пять лет. Вскоре мужчине должны выбрать меру пресечения.