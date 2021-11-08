Дерзкое похищение произошло на Карельском переулке. О преступлении правоохранителям сообщил водитель маршрутки.

Актуально В Киеве водитель под наркотиками устроил гонку с полицией и спровоцировал жуткое ДТП

Водка толкнула на приключения

  • Подвыпивший молодой человек заметил прикаркованный на обочине автобус и решил украсть его, когда водитель отвлекся.
  • Злоумышленник, несмотря на алкогольное опьянение, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.
  • Ориентировку на него передали всем нарядам патрульной полиции.
  • В течение часа правоохранителям удалось задержать угонщика автобуса на улице Азербайджанской в ​​Днепровском районе столицы.
  • Объяснить свой поступок парень в конце концов не смог и ничуть не отрезвел.

У Києві п'яний хлопець вкрав маршрутку, його спіймали через годину на вулиці Азербайджанській
Злоумышленник примерно час носился по Днепровскому району / Фото полиции Киева

"Покатушки" могут вылиться в заключение

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Теперь он может оказаться за решеткой на три – пять лет. Вскоре мужчине должны выбрать меру пресечения.